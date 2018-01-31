В Казахстане приостановлено вещание телеканалов и радио
31 января 2018, 10:51
Вещание приостановлено до 17:00 по времени Астаны.
Вещание телеканалов и радио приостановлено в Казахстане до 17:00, сообщает Zakon.kz.
"31.01.2018 г. с 03:00 до 17:00 (время г. Астана) в спутниковой, эфирной сети телерадиовещания и сети передачи данных АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении АО "Казтелерадио".
В данный момент на телеканалах транслируется настроечная таблица, а радиостанции недоступны.
Фото:vestifinance.ru.
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