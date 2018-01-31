Шпекбаев выступает за обеспечение госслужащих жильём и участками под ИЖС

Агентство продолжит заниматься социальным обеспечением госслужащих: выделение жилья на льготных условиях, бесплатное медицинское обслуживание, равный доступ к санитарно-курортному отдыху.

Деятельность Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции будет сфокусирована на защите прав и законных интересов государственных служащих. Об этом сегодня на заседании коллегии сообщил председатель Агентства Алик Шпекбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пояснил, что такая защита – гарантия повышения стабильности и профессионализации персонала государственной службы.

«На сегодняшний день в рамках исполнения 12 шага Плана нации должность уполномоченного по этике стала самостоятельной, что усилило его полномочия в профилактике коррупции и обеспечении защиты служащих. Каждое обращение госслужащих по факту давления со стороны руководства, наличию «командных перемещений» будет рассматриваться Агентством на законность с максимальной объективностью», - сказал он.

Председатель Агентства обратил внимание, что, несмотря на значительные позитивные изменения по сокращению командных перемещений, некоторые руководители продолжают «тащить за собой своих людей». Помимо этого он отметил нацеленность ведомства на повышение социальной защиты госслужащих корпуса «Б».

«Сегодня государством обеспечивается базовый набор социальной помощи: обеспечение государственных служащих жильём, предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставление служащим и членам их семей медицинского обслуживания. Агентство продолжит активно продвигать вопросы социального обеспечения госслужащих, включающие вопросы выделения жилья на льготных условиях, бесплатного медицинского обслуживания в регионах и равного доступа к санитарно-курортному отдыху, также обеспечение детей местами в детских садах», - сказал он.

Он также отметил, что на особом контроле Агентства остаются вопросы соблюдения этических норм госслужащими.

«Любые факты нарушения будут незамедлительно пресекаться, а виновные в этом должностные лица привлекаться к самой строгой ответственности вплоть до увольнения», - отметил председатель Агентства.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Tumba.kz