Депутат о сгоревшем автобусе: Необходимо выявить всю цепочку виновных

Серьезные вопросы должны быть заданы миграционной службе за то, что теневые структуры небезуспешно пытаются превратить нашу страну в "транзитный коридор" для переброски нелегальных рабочих - Т. Сыздыков.

Депутат от фракции партии коммунистов в мажилисе Турсун Сыздыков в свете трагедий с автобусом, где погибли 52 человека, считает необходимым генеральному прокурору РК и министру внутренних дел РК внимательно проанализировать работу пограничных и таможенных служб, передает корреспондент Zakon.kz.

«Успокоительные речи не снимают существующих глубинных проблем, трагичность и рост их числа. Непогода продолжает вскрывать многочисленные проблемы внутренних перевозок. Только благодаря работе структур ЧС, местных представительных органов, удается избежать жертв. При всем уважении к выводам авторитетной республиканской комиссии, не очень убедительно звучат аргументы, оценивающие происшествие, как несчастный случай», - сказал он, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

По его словам, вызывает подозрение то, что случайно автобусы меняют маршрут, объезжают посты полиции, «заваливают» первый этаж автобуса вещами, а люди едут на втором этаже.

«Трудно представить, что случайно оказываются в неотапливаемом салоне паяльная лампа и бензин, глохнет на длительное время двигатель автобуса, который должен был бы быть тщательно проверенным и протестированным перед дальней поездкой. Несколько запоздалая активность профильных министерств по ревизии транспортных средств, осуществляющих перевозку людей, свидетельство того, что «лед тронулся». Но при всей значимости этой работы, она является лишь следствием», - считает парламентарий.

Мажилисмен отметил, что все трагедии связаны не только с действиями мошенников в лице хозяев транспортных средств и водителей, но и с издержками в работе госструктур, ответственных за соблюдение законности, формализмом, преступной халатностью, а также мздоимством в их среде.

«Устранение этих недостатков позволит снять многие проблемы, порождённые ими же. Мы считаем, что серьезные вопросы должны быть заданы миграционной службе за то, что теневые структуры небезуспешно пытаются превратить нашу страну в «транзитный коридор» для переброски в другие государства «контрабандными тропами» нелегальных рабочих, не строят свою работу с учетом спроса этих схем, особенно в приграничных регионах», - констатировал Т. Сыздыков.

Как он добавил, рассматриваемые происшествия связаны с перевозкой граждан Узбекистана в Россию.

«Нелегальный характер их деятельности имел прямую связь с отсутствием официальной регистрации, лицензий на пассажирские перевозки, обязательного техосмотра автобуса, выпуска почти 30-летней давности. Вероятность существования «серых» схем выдачи разрешительных документов в обход законодательства без глубокого, детального анализа опыта, знаний, психического состояния и в целом здоровья водителей, особенно для международных перевозок, поверхностная проверка технического состояния транспортных средств, на наш взгляд очень высока», - сообщил мажилисмен.

При этом, на его взгляд, большой круг проблем, представляется, связан с деятельностью полицейских чинов, транспортных инспекций.

«Надо полагать, что так называемые, «левые» документы оформляются не без их участия или покровительства. Цепочка ведет к необходимости внимательного анализа работы пограничных и таможенных служб. Логика выводит на серьезные кадровые проблемы в «хлебных» организациях, где эта работа должна осуществляться. Она требует серьезного анализа и корректировки, устранения подбора работников по принципам, ничего не имеющим с компетентностью и высокими моральными качествами», - сказал парламентарий.

Вместе с тем он заявил, что депутаты рассматривают главной причиной трагедий на дорогах «человеческий фактор», который требует немедленного рассмотрения и принятия мер.

«Поэтому крайне важно, не ограничившись наказанием «стрелочников», выявить всю цепочку виновных, определить степень их ответственности в соответствии с нашими законами. Считаем, что проведение этой работы, вкупе с рекомендациями генеральной прокуратуры в плане устранения законодательных пробелов, дадут ожидаемые позитивные результаты», - заключил Т. Сыздыков.

Ксения Давыдова, Астана.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: yenicag.ru.