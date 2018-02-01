Вынесен второй приговор экс-главе КНБ Дутбаеву

В военном суде Акмолинского гарнизона 26 января 2018 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении Нартая Дутбаева и других лиц. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Согласно приговору суда, Дутбаев Н.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 380 ч.2 (злоупотребление властью) и 176 ч.3 п.«б», «г» УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в редакции 1997 года, а также ст.218 ч.3 п.1,3 УК РК (легализация денег или имущества, полученных преступным путем). На основании ст.55 УК РК путем частичного сложения наказаний определено 10 лет лишения свободы. На основании амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан, сокращена неотбытая часть срока наказания наполовину и определено к отбытию 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На основании ст.56 ч.6 УК РК путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным приговором военного суда Акмолинского гарнизона от 24 августа 2017 года, окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Калкабаев О.Ш. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3 п.«б», «г» УК РК (в редакции 1997 года), 218 ч.3 п.1,3 УК РК и на основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также, Дутбаев Р.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3 п.«б» УК РК (в редакции 1997 года), 218 ч.3 п.3 УК РК и на основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Напомним, что в сентябре прошлого года стало известно об аресте младшего брата Нартая Дутбаева Рустембека, Орынбасара Калкабаева и Нартая Дутбаева в рамках расследования фактов хищения вверенного чужого имущества ЗАО "Республиканский центр "Казимпэкс", легализации полученного преступным путем имущества и злоупотребления служебным положением.

Также, в августе 2017 года бывший председатель КНБ РК Дутбаев Н.Н. был признан виновным в разглашении госсекретов и превышении служебных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе

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