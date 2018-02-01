В Астане предприниматель умудрился незаконно возвести офис впритык к жилому дому

Столичный предприниматель построил офисное здание в жилом секторе, не имея разрешительных документов. Сейчас в суд направлены материалы о сносе строения, передает Zakon.kz.

Жительница Астаны Nadiya Alikeyeva в Facebook обратилась к компетентным органам с просьбой разобраться в ситуации относительно незаконно возведенного офисного здания в микрорайоне Чубары, на ул. Кулынды.

"Астанинский предприниматель Коло Г.В. в зоне индивидуальных жилых домов, игнорируя Генеральный План Астаны, незаконно строит 5-этажное офисное здание. Официального разрешения г-ну Коло Г.В. на строительство офисного здания, на земельном участке для ИЖС, уполномоченными органами выдано не было. В связи с чрезвычайной близостью к дому, в котором я проживаю с семьёй, выстроенное здание загораживает наш дом от прямого солнечного света, лишает нас чистого воздуха и угрожает нашей безопасности, так как оно строится без согласованной и утвержденной технической документации - методом «самостроя», а также без привлечения сертифицированного подрядчика", - написала Nadiya Alikeyeva, приложив фотографии строения.

При этом женщина обращает внимание и на то, что строительство велось с нарушением технологии укладки бетона.

Ответ на обращение астанчанки был опубликован через несколько часов. Так, в сообщении от ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны" сказано, что в отношении собственника данного здания проведена внеплановая проверка на основании обращения владельца соседнего земельного участка.

"В ходе которой выявлены нарушения в сфере архитектурно-строительной деятельности, а именно: строительство 4-х этажного объекта осуществляется без лицензий на право строительства, без проектной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения авторского надзора. За допущенные нарушения были привлечен к административной ответственности застройщик и технический надзор. Более того, материалы направлены в Есильский районный суд города Астаны о признании объекта незаконно возведенным строением и сносе данного строения. В настоящее время, исковое заявление находится в судебном органе на рассмотрении", - сказано в сообщении.