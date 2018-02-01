Депутаты подняли вопрос утилизации боеприпасов

У нас есть боеприпасы еще со времен Второй мировой войны, действительно, в таком состоянии, что при любом соприкосновении - достаточно какой-то электростатики для того, чтобы произошел взрыв - Б. Атамкулов.

На презентации проекта закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном государственном заказе» и пакета поправок к нему в Мажилисе Парламента РК зашла речь об утилизации отработанных боеприпасов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Те ненужные для Вооруженных сил артиллеристские снаряды, боеприпасы, которые уже нужно перерабатывать, они сейчас будут отдаваться на переработку. Но мы с вами помним события 2001 года, когда арсенал Токрау Карагандинской области взлетел - были разрывы снарядов, пожары. Хорошо, что обошлось без человеческих жертв. Далее, в Арысе, на том арсенале, на котором хранится большое количество, не будем говорить о количестве, там эшелоны. Там сколько было чрезвычайных происшествий, которые могли повлечь тяжелые ущербы, как здоровью, так и городу», - сказал мажилисмен Жанат Джарасов, обращаясь к министру оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбуту Атамкулову.

Парламентарий уточнил, что данным проектом закона предусматриваются механизмы работы по вопросам утилизации боеприпасов.

«Это очень важная сфера и она неурегулирована. На Арысе работает соответствующее ТОО, но оно работает на непонятных правах. Этот вопрос должен быть разрешен. Есть ли нормы, которые закладываются в этом законопроекте именно по утилизации боеприпасов, чтобы обеспечить законность и безопасность наших людей, потому что арсеналы находятся на территории населенных пунктов», - отметил депутат.

В свою очередь Б. Атамкулов согласился с правильностью заданного вопроса.

«Очень правильный вопрос. Утилизацией боеприпасов занималась и структура «Казтехнология» при Минобороны. Сейчас «Казтехнология» год как перешла в ведение МОАП. Предприятия по утилизации как были образованы при Минобороны, так и остались на том же месте, мы передислокацию не делали. Единственное, внутренние барьеры сделали. Вопрос очень серьезный, у нас есть боеприпасы еще со времен Второй мировой войны, действительно, в таком состоянии, что при любом соприкосновении - достаточно какой-то электростатики для того, чтобы произошел взрыв», - сообщил глава ведомства.

Со своей стороны вице-министр МОАП Ануар Ахметжанов добавил, что «сегодня есть намерение поставить это на системный уровень».

«И оборудование, и развитие предприятия «Казтехнология», чтобы осуществлять полную утилизацию», - пояснил он.

Ж. Джарасов посоветовал уже на данном этапе заняться подготовкой соответствующих подзаконных актов.

«Если вы планируете это закрепить в подзаконных актах, нужно заранее сейчас показать нам проекты этих актов», - заключил мажилисмен.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: kaztec.kz.