Сагинтаев примет участие в форуме ЕАЭС и заседании ЕМПС в Алматы

Сегодня в Алматы Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев примет участие в международном форуме ЕАЭС «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» и заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сегодня в Алматы по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева состоится форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», в рамках которого будут обсуждены актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе.

В работе Форума примут участие Премьер-министры Армении — К.Карапетян, Беларуси — А. Кобяков, Казахстана — Б. Сагинтаев, Кыргызстана — С. Исаков, России — Д. Медведев, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.

Напомним, в октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу Президента Нурсултана Назарбаева о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.

Во второй половине дня Бакытжан Сагинтаев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.

В мероприятии предполагается участие Премьер-министров Республики Армения — К. Карапетяна, Республики Беларусь — А.Кобякова, Кыргызской Республики — С. Исакова, Российской Федерации — Д. Медведева и Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисяна.

В узком составе планируется рассмотрение вопросов цифровой повестки, а также обязательств стран-участниц в рамках функционирования внутреннего рынка.

На заседании в расширенном составе участники обсудят макроэкономическую ситуацию и состояние взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС, рассмотрят совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, промышленной отрасли и вопросы пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов ЕАЭС.

По итогам заседания планируется принятие ряда документов.





