Когда казахстанцы могут рассчитывать на 30 кв. метров жилья на человека

Согласно Общенациональному плану по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, разработанному правительством страны повышение показателя обеспеченности жильем предусматривается к 2030 году, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в одном из пунктов документа, «внесение изменений и дополнений в Программу жилищного строительства «Нурлы жер» в части повышения доступности жилья, в том числе по удешевлению строительства и ипотечного кредитования, доведению показателя обеспеченности жильем на одного жителя к 2030 году до 30 квадратных метров».

При этом ответственными за его исполнение назначены министерства по инвестициям и развитию, национальной экономики, финансов, сельского хозяйства, энергетики, Нацбанк РК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы и по согласованию НУХ «Байтерек» и НПП «Атамекен».



Как указывается в плане, поручение должно быть выполнено к июню 2019 года.

Ранее сообщалось, что разработан проект указа Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», для его реализации правительством РК разработан данный план.

Напомним, 10 января Акорда опубликовала Послание Главы государства народу Казахстана, в котором говорится о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году.

На данный момент обеспеченность жильем на одного жителя составляет 21,6 квадратных метра.