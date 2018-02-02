Когда казахстанцы могут рассчитывать на 30 кв. метров жилья на человека
Разработан Общенациональный план по реализации Послания Главы государства народу Казахстана.
Согласно Общенациональному плану по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, разработанному правительством страны повышение показателя обеспеченности жильем предусматривается к 2030 году, сообщает Zakon.kz.
Как говорится в одном из пунктов документа, «внесение изменений и дополнений в Программу жилищного строительства «Нурлы жер» в части повышения доступности жилья, в том числе по удешевлению строительства и ипотечного кредитования, доведению показателя обеспеченности жильем на одного жителя к 2030 году до 30 квадратных метров».
При этом ответственными за его исполнение назначены министерства по инвестициям и развитию, национальной экономики, финансов, сельского хозяйства, энергетики, Нацбанк РК, акиматы областей, городов Астаны и Алматы и по согласованию НУХ «Байтерек» и НПП «Атамекен».
Как указывается в плане, поручение должно быть выполнено к июню 2019 года.
Ранее сообщалось, что разработан проект указа Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», для его реализации правительством РК разработан данный план.
Напомним, 10 января Акорда опубликовала Послание Главы государства народу Казахстана, в котором говорится о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году.
На данный момент обеспеченность жильем на одного жителя составляет 21,6 квадратных метра.
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