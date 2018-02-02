Остановить выселение ипотечников предложил Нацбанк
Разрабатываются критерии и условия рефинансирования.
Национальным Банком РК в адрес банков второго уровня (БВУ) направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
В данный момент разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования. Проводится работа по расширению действующей Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов.
Также банкам рекомендовано осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества.
Рекомендации направлены во исполнения поручения президента РК о решении вопроса по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года.
Изменения в программу планируется принять в ближайшее время.
Фото: kazpravda.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.