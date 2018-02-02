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Остановить выселение ипотечников предложил Нацбанк

2 февраля 2018, 10:36

Разрабатываются критерии и условия рефинансирования.

Национальным Банком РК в адрес банков второго уровня (БВУ) направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В данный момент разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования. Проводится работа по расширению действующей Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов.

Также банкам рекомендовано осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества.

Рекомендации направлены во исполнения поручения президента РК о решении вопроса по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года.

Изменения в программу планируется принять в ближайшее время.

Фото: kazpravda.kz.


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