Остановить выселение ипотечников предложил Нацбанк

Национальным Банком РК в адрес банков второго уровня (БВУ) направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

В данный момент разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования. Проводится работа по расширению действующей Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов.

Также банкам рекомендовано осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества.

Рекомендации направлены во исполнения поручения президента РК о решении вопроса по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года.

Изменения в программу планируется принять в ближайшее время.

Фото: kazpravda.kz.