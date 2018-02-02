Кто и когда подготовит график перехода на латинский алфавит

Он должен быть готов к апрелю 2018 года.

Общенациональный план по реализации Послания Главы государства народу Казахстана предусматривает разработку и утверждение графика перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования, сообщает Zakon.kz.

Он должен быть готов к апрелю 2018 года.

Соответствующее постановление правительства РК предусматривает, что документ будет внесен на рассмотрение Главы государства.

Ответственными за разработку и утверждение графика перехода на латинский алфавит до 2025 года на всех уровнях образования назначены министерства образования и науки, культуры и спорта, акиматы областей, городов Астаны и Алматы. Затем должен быть опубликован приказ МОН РК.

Ранее сообщалось, что разработан проект указа Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», для его реализации правительством РК разработан данный план.

Напомним, 10 января Акорда опубликовала Послание Главы государства народу Казахстана, в котором говорится о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году.