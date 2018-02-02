Медведев: Технология блокчейна является фундаментальным прорывом вперед

Он призвал коллег не замыкаться в рамках национальной модели экономики, при этом внимательно отнестись к внедрению криптовалют.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в Алматы затронул тему развития блокчейна и вероятную программу внедрения криптовалют в странах ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

«Эти криптовалюты, какова их судьба? – сказал Медведев. - Мы не понимаем этого, действительно ли это универсальное платежное средство, которое способно составить конкуренцию обычным стандартным валютам, или это пузырь, который в какой-то момент лопнет и от него ничего не останется. Но совершенно точно хочу акцентировать внимание на том, что технология распределенного ресурса, технология блокчейна безусловно является фундаментальным прорывом вперед, именно в силу принципов положенных в основу блокчейна. Вот они то, точно, эти принципы останутся».

Медведев призвал коллег не замыкаться в рамках национальной модели экономики, при этом внимательно отнестись к внедрению криптовалют, поскольку невозможно внедрить эти принципы внутри одной станы.

«Наши экономики слишком крепко и тесно связаны, невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны, нужно сблизить наши подходы на уровне союза. Не говоря уже о том, что в идеале по крипто-активам нужно готовить международные конвенции. В противном случае это будет развиваться под другим углом, и будет выглядеть не вполне понятным и законным», - подытожил премьер-министр России.

Напомним, для участия в заседании Евразийского межправсовета и форума в Алматы прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также главы правительств Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Кыргызстана - Сапар Исаков.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России, Украины, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

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