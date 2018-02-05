10 ветхих многоэтажек снесут в Жетысуском районе Алматы

На месте снесённых домов будет возведено 11 многоквартирных 9-этажных домов.

10 многоэтажных домов старой постройки снесут в Жетысуском районе Алматы. Об этом сообщил аким района Мухтар Тажибаев во время отчетной встречи перед населением, сообщает МИА «Казинформ».

«Согласно разработанному проекту планируется снос 10 жилых домов в квадрате улиц Боткина - Райымбека - Павленко - Казакова. На месте снесённых домов будет возведено 11 многоквартирных 9-этажных домов. Общая площадь участка - 2,2 га, общая площадь застройки - 4354,49 кв. м., общая площадь комплекса - 37 410 кв. м. общее количество квартир - 513», - сообщил Мухтар Тажибаев.

Строительство 11 многоквартирных 9-этажных жилых домов будет реализовано в рамках программы «Снос ветхого жилья в Алматы».

Сообщается, что проектом займутся ТОО «Риголит» и АО «Жилстройсбербанк». В поселке Первомайский появится собственная амбулатория. А в микрорайоне Айнабулак, в рамках государственного частного партнерства в 2018 году откроют не менее 10 частных детских садов.

Фото: arnapress.kz