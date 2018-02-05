Дело ОПГ «Четыре брата»: Подсудимые признались в хищении и контрабанде нефти

Я представлял, откуда берется нефть. Я знал, что нефть краденая, ее только украсть можно - Саясат Дусупов.

В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области прошли слушания по эпизоду кражи нефти с месторождения «Ащыколь» в Актюбинской области. На скамье подсудимых по резонансному делу 26 человек, обвиняемые вместе с Еркином Избасаром в незаконном обороте нефтепродуктов в регионе. Все они – члены ОПГ «Четыре брата», сообщает Zakon.kz.

«Лидер ОПГ «Четыре брата» Еркин Избасар и его сподвижник Аухат Калиев разработали план, направленный на обеспечение преступного дохода в виде тайного хищения нефти на месторождениях Байганинского района Актюбинской области, которую должен был организовать Кайыркелды Изтурганов (подсудимый – прим.), считавшего эту местность своей «вотчиной», - рассказал процессуальный прокурор Айбек Шокпаров.

В результате Кайыркелды Изтурганов, выполняя указания руководителя ОПГ «Четыре брата» Еркина Избасар, организовал кражу нефти, добываемой с принадлежащей ТОО «Сагиз Петролеум Компани» месторождения «Ащыколь».

При этом Изтурганов заранее договорился со своими знакомыми Багланом Умбетовым и Саясатом Дусуповым (подсудимые прим.) о приобретении краденой нефти по цене 20 тенге за 1 литр.

Покровительство в реализации всей преступной схемы осуществлял первый заместитель начальника ДВД Актюбинской области Рахат Аханов. При его непосредственном участии приобреталась, транспортировалась, хранилась и реализовывалась украденная нефть. Естественно, не было никаких документов, подтверждающие происхождение сырья.

Примечательно, с самого начала процесса подсудимый Саясат Дусупов полностью признал вину и согласился с обвинением следствия в части приобретения и реализации нефти, добытой преступным путем.

«Я представлял, откуда берется нефть. Я знал, что нефть краденая, ее только украсть можно. Поставщиком был Баглан Умбетов, который привозил нефть, я покупал. Он позвонил, сказал, что у него есть товар в виде нефти. Затем я по документы на печное топливо, реализовал нефть в ТОО «Ак Барс» (Акмолинская область – прим.) и ТОО «Иволга Холдинг» (Костанайская область – прим.). На 41 разъезде, на базе, мы сливали нефть у ИП «Бузекеев», которая приобреталась по 28-30 тенге за литр», - пояснил он.

Не менее интересные признательные показания прозвучали от осужденного с применением процессуальных послаблений Баглана Умбетова, который узнал на скамье подсудимых Саясата Дусупова, Кайыркелды Изтурганова и Адайбека Сарсенова как лиц, причастных к незаконному обороту нефти и нефтепродуктов.

В частности, Баглан Умбетов рассказал, что на протяжении 2014-2016 годов продавал краденую нефть, добытую с месторождений «Кенкияк» и «Ащыколь», непосредственно Саясату Дусупову. При этом в октябре и ноябре 2014 года дважды приобретал нефть у подсудимого Кайыркелды Изтурганова, который в свою очередь добывал с месторождения «Ащыколь» Байганинского района. Причастность подсудимого Адайбека Сарсенова, по мнению Баглана Умбетова заключалась в хранении краденой нефти на АЗС «Транзит».



В суде Баглан Умбетов подтвердил факт того, что подсудимый Саясат Дусупов неоднократно указывал имя «Раке» либо «Советович» как должностного лица правоохранительного органа, оказывающего покровительство на дорогах при перевозке нефти.

«Нефть брал с месторождения «Ащыколь» и «Кенкияк». Документов на нефть не было. Водители ездили на месторождение на 23-кубовых автомашинах. Водителей встречали и сопровождали до месторождения. Саясат Дусупов говорил, что ему помогает крыша по имени «Раке». Сказал, что он работает в органах. Один раз полицейские задержали нефтевозы на 41 - разъезде, потом я позвонил Саясату, через час отпустили. Как потом сказал мне водитель, приезжал сотрудник с ДВД и нефтевоз отпустили», - рассказал подсудимый Умбетов.

С учетом данных показаний, адвокаты стали задавать вопросы Баглану Умбетову касательно записной книжки С.Дусупова, где были указаны все взаиморасчеты по нефти и выплате денежных средств Рахату Аханову на различные суммы, а также про детальные схемы хищения нефти с месторождений области. На что Баглан Умбетов отказался дальше отвечать, ссылаясь на свое право осужденного.

Вместе с тем, несколько свидетелей подтвердили факты приобретения краденной нефти.

«В тот период в ТОО «Ак Барс» отсутствовала лаборатория, а также квалифицированные специалисты, которые могли бы дать утвердительный ответ о приобретении у С.Дусупова именно печного топлива, как было указано в сопроводительных документах», - рассказал свидетель Кульжабаев.]

Фото: newtimes.kz.