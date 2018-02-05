Первый в Казахстане центр духовно-нравственного воспитания «Аналарға тағзым» строится в Актобе

В рамках программы Главы государства «Рухани жаңғыру» в областном центре ведется строительство первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания «Аналарға тағзым», передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Вопросы реализации данного проекта обсудили на совещании под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева. Отметим, этот центр возводится по поручению главы региона в рамках акции «Туған жер» при поддержке спонсоров. Инициативной группой, в состав которой вошли представители общественности, деловые и успешные женщины, под руководством председателя областного организационного комитета «Туған жер» Сании Калдыгуловой разработана концепция центра «Аналарға тағзым».

- Проект является первым в республике и призван отдать дань всем матерям, имена которых священны и бесценны для каждого из нас. Одной из особенностей центра станет экспозиционный зал, где посетители смогут подробно ознакомиться с жизнью и подвигами таких великих женщин нашего народа как Бопай Ханым, Нурсулу Тапалова, Роза Жаманова, Алия Молдагулова, Аккагаз Досжанова и других личностей, сыгравших значимую роль в истории Казахстана, - рассказала Сания Калдыгулова.

В комплексе будут действовать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга и другие. Усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа – такова главная миссия центра.

Аким области одобрил представленную концепцию, поручив завершить строительство центра до 1 июня нынешнего года.

- В этом году в Актюбинской области планируется проведение масштабной акции «Счастливое детство», направленной на создание всех условий для развития детей. Строительство центра «Аналарға тағзым» является одним из важных направлений этой работы. В целом его деятельность будет иметь большое значение для решения социальных проблем путем духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках реализации программы Главы государства «Рухани жаңғыру», - резюмировал глава региона.