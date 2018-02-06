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Четыре автомашины сгорели за сутки в Атырауской области

6 февраля 2018, 06:47

Жертв и пострадавших нет.

Четыре автомашины сгорели за сутки в Атырауской области, передает МИА «Казинформ».

Первой 2 февраля в 6.13 сгорела машина в Курмангазинском районе в ауле Киши. Загорелась машина марки LADA Priora универсал. Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 07.25. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В этот же день в 09.44 в Исатайском районе в селе Жанбай произошло возгорание гаража и сарая. Сгорели автомашины Toyota Hiluxe и УАЗ Хантер. Пожар локализован в 10.33 и ликвидирован в 11.28. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в 12.26 в Атырау в микрорайоне Лесхоз загорелась машина Volkswagen Transporter. Пожар локализован в 12.36 и ликвидирован в 12.38. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется, рассказали в ДЧС Атырауской области.

В ДЧС сделали акцент на том, что, несмотря на 4 возгорания автомашин в один день, эти ЧП между собой не связаны.

Фото: inform.kz


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