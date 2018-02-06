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Исекешеву отчитались по вопросам долевого участия в жилищном строительстве столицы

6 февраля 2018, 12:46

В акимате обсудили важные вопросы жизнедеятельности города.

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы отопительного сезона, уборки улиц и правопорядка в городе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

По вопросу проблем долевого участия в жилищном строительстве с докладом выступил первый заместить акима города Астаны Сергей Хорошун.

«В соответствии с графиком рассмотрены восемь объектов. На этой неделе планируется рассмотрение последних пяти объектов, которые вошли в первоначальный предварительный список. Не рассмотренными по данному списку остаются объекты ТОО «АССМ-01» и «Жастар-4», по которым не передано имущество в ЖСК. По мере передачи данные объекты будут рассмотрены в рамках программы жилищного строительства «Нурлы жер», – сообщил С. Хорошун.

Также он отметил, что рассмотрен объект ТОО «Бахыт-11», по итогам даны соответствующие рекомендации.

По его словам, уполномоченной компанией ТОО «Елордакурылыс компаниясы» ведутся работы по предварительному анализу представленных документов объектов, рассмотренных на заседаниях МВК.

Фото с сайта bari.kz


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