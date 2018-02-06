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КНБ: Салафиты занимались рэкетом на трассах Атырауской области

6 февраля 2018, 13:30

Ежемесячные поборы с одного водителя составляли от 5 до 25 тыс тенге.

Сотрудники департамента КНБ РК по Атырауской области задержана группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств с лиц, осуществляющих международные и междугородние пассажирские перевозки, передает NewTimes.kz.

Членов группировки задержали 31 января. По данным КНБ, они занимались вымогательством в течение двух лет.

«По результатам мероприятий задержана группа, занимавшаяся в течение двух лет систематическим вымогательством денежных средств с лиц, осуществляющих международные и междугородние пассажирские перевозки по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу. На вышеуказанных направлениях курсировало порядка 200 автомобилей», ― говорится в сообщении.

При этом ежемесячные поборы с одного водителя составляли от 5 до 25 тыс тенге.

В КНБ рассказали, что задержанные являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения «салафизм» деструктивной направленности.

Уголовное правонарушение зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. В отношении шести активных членов группы применена мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Фото: Sputnik Казахстан.


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