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Из-за мощного землетрясения на Тайване пострадали около 200 человек

7 февраля 2018, 02:03

Погибли два человека, пострадали 188.

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на Тайване увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

Число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь после сильного землетрясения достигло 29.

Фото © AFP 2018. Источник: РИА Новости


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