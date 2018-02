Из-за мощного землетрясения на Тайване пострадали около 200 человек

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на Тайване увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

#BREAKING PHOTO: Major damage in Taiwan after strong earthquake hits the region Pics via @SoniaSu_ pic.twitter.com/BYfP1DrDgz

В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

UPDATE: At least 2 people killed and more than 100 injured in Taiwan earthquake https://t.co/1UtXTuaUU6 pic.twitter.com/1u5ptLrmpf