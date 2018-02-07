Из-за мощного землетрясения на Тайване пострадали около 200 человек

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на Тайване увеличилось до 188 человек, пока неизвестно, есть ли среди них иностранцы.

Подземные толчки вызвали серьезные разрушения, по меньшей мере пять зданий частично или полностью разрушились в городе Хуалянь, в том числе отель. По последним данным, в отеле оказались заблокированы многочисленные гости, 116 из которых уже удалось эвакуировать.

#BREAKING PHOTO: Major damage in Taiwan after strong earthquake hits the region



Pics via @SoniaSu_ pic.twitter.com/BYfP1DrDgz — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) 6 февраля 2018 г.

В результате ЧП были спровоцированы перебои в транспортной системе, а также в системе энергоснабжения, более 560 домов оказались без электричества. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней принимают участие военные, пожарные, спасатели, медики и полицейские собаки.

UPDATE: At least 2 people killed and more than 100 injured in Taiwan earthquake https://t.co/1UtXTuaUU6 pic.twitter.com/1u5ptLrmpf — Al Jazeera English (@AJEnglish) 6 февраля 2018 г.

Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 23.50 по местному времени у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум четыре афтершока магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2.

Число заблокированных в результате обрушения отеля в городе Хуалянь после сильного землетрясения достигло 29.

Фото © AFP 2018. Источник: РИА Новости