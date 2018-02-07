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В 592 км от Алматы произошло землетрясение

7 февраля 2018, 08:49

Магнитуда MPV 5.1.

В 03 час 54 мин 02 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 592 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Энергетический класс землетрясения 11.0. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 38.89° с.ш. 72.78° в.д. Глубина 5 км.

"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", - говорится в сообщении.

Фото: BNews.kz


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