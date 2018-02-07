В Алматы продолжается уборка выпавшего накануне снега

Высота снежного покрова в городе составила 6 см, в предгорных и горных районах до 12 см.

С 16:00 по 23:00 часов 6 февраля 2018 года в городе Алматы произошло выпадение снега. Высота снежного покрова в городе составила 6 см, в предгорных и горных районах до 12 см, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

После «часа пик» в вечерний период 6 февраля организованы 20 колонн из 180 единиц подметало-уборочной техники, которыми в сопровождении патрульных машин полиции производились работы по сгребанию снега и формированию валов для последующего вывоза, продолжавшиеся все ночное время.

В ночной период с 06 на 07 февраля вывезено 4280 м3 снега.

С начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, По состоянию на 09:00 часов утра 7 февраля использовано 4635 тонн противогололедной смеси.

Для уборки снега задействовано 575 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составляет 2110 человек. В районных акиматах и акимате города было организовано ночное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Работы по уборке снега продолжаются.

Фото: mediakuzbass.ru