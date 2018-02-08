Казахстанца, обманувшего родных погибшего в Кабуле, задержала полиция

Люди, предложившие помощь в доставке тела из столицы Афганистана, получили 500 тысяч тенге и исчезли.

Полиция Алматы задержала обманувшего родных погибшего казахстанца в Афганистане, сообщает МИА «Казинформ».

«Сотрудники Алмалинского РОВД сразу же установили его личность. Дело находится в производстве вышеуказанного отдела внутренних дел», - сообщили в пресс-службе ДВД города.

Родственники погибшего в результате атаки боевиков на гостиницу в Кабуле Ерлана Жампеисова столкнулись в Казахстане с аферистами. По словам родственников, люди, предложившие помощь в доставке тела из столицы Афганистана получили 500 тысяч тенге и исчезли, не выполнив своих обещаний.

Напомним, житель Астаны Ерлан Жампеисов погиб 20 января при обстреле боевиками гостиницы «Интерконтиненталь» в Кабуле. Мужчина находился в Афганистане в командировке. В начале февраля он должен был вернуться на Родину. Тело погибшего доставили в Казахстан за счет МИДа.