Сгоревший храм помогут восстановить волонтёры из России, Германии и Канады

Волонтеры организовали штаб сбора продуктов питания и одежды для тех, кто работает на ликвидации последствий огненной стихии.

Добровольцы из России, Германии и Канады предложили свою помощь в восстановлении сгоревшего собора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Старейший казахстанский православный храм архангела Михаила был почти полностью уничтожен огнём. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке. Разбирать сгоревшую церковь настоятелю и прихожанам помогают и волонтёры.

Александр Кислицын в храме Архангела Михаила работает с утра. В поселок Тургень Алматинской области он приехал из Алматы. Собрался сразу, как только узнал о беде. Устранять последствия пожара приехали представители нескольких казачьих общин. Валерий Тихоненко вместе с товарищами сюда прибыл из города Капшагай. Кадырбек Даулетов проживает в этом же посёлке Тургень. Узнав о произошедшем, он решил поддержать православных братьев и предложил свою помощь.

Волонтеры организовали штаб сбора продуктов питания и одежды для тех, кто работает на ликвидации последствий огненной стихии. Его настоятель говорит, что спасти из пожара удалось большую часть вещей, представляющих церковную ценность.

Варсанофий Ларионов - иеромонах настоятель храма:

Остался целый престол. Иконы с мощами. И самое главное - это то, что всегда находится в алтаре. Это святая святых. Мы всё оттуда спасли. Откликнулось очень много людей, и слава Богу за них. Дай им Бог здравия и долголетия. Очень много людей и по Казахстану из России, из Германии, из Канады все звонят. Помогают все, независимо, мусульмане ли, православные ли, протестанты ли.

Пожар возник в первой половине дня. По словам очевидцев, сначала загорелась кровля, а затем огонь распространился по помещениям храма. Предположительная причина возгорания - замыкание в неисправной электропроводке.

Первый храм архангела Михаила был земляным. Его построили 154 года назад. Затем церковь возводили из камня. Но простояла она не долго. Через 10 лет её разрушило землетрясение. После этого было принято решение молебный дом строить из дерева. Пожару потребовалось несколько дней чтобы полностью уничтожить постройку. Пламя было настолько сильным, что в нём расплавились даже церковные колокола.

На строительство нового храма, по словам его настоятеля, потребуется не меньше двух лет. Основная сложность будет заключаться в росписи его стен. Не исключено, что благодаря оказываемой сейчас волонтёрами помощи приход удастся восстановить и раньше.