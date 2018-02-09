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В Алматы автомобиль Lexus разнесло на части от удара о столб

9 февраля 2018, 07:20

Водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в критически тяжелом состоянии.

ДТП произошло в районе пересечения проспекта Суюнбая с улицей Богдана Хмельницкого, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, Lexus двигался в северном направлении по проспекту Суюнбая. Водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел на обочину. Lexus закрутило, и он буквально налетел на столб водительской стороной.

Водитель получил серьезные травмы, его госпитализировали в критически тяжелом состоянии.

Чтобы вытащить мужчину из машины, пришлось прибегать к помощи сотрудников ЧС, которые разрезали крышу.

Во всех деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции. Однако, по одной из версий, причиной аварии стало не соблюдение скоростного режима: стрелка на спидометре остановилась на показателе, выше разрешенного.


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