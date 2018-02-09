Отказаться от КСК? ЖКХ нуждается в грамотном управлении

Об этом было заявлено в ходе заседания Комитета строительства и ЖКХ Президиума НПП РК «Атамекен».

Целесообразность внедрения Объединения собственников имущества (ОСИ), как единой формы управления объектом кондоминиума в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» обсудили участники.

В «Атамекен» поступают различные предложения и позиции по внедрению ОСИ как от собственников (жильцов), так и от управляющих компаний. В обращениях говорится, что многие нормы противоречат Конституции и препятствуют реализации права собственности, где жильцы сами могут определять форму управления.

«Уполномоченный орган предлагает управление каждого дома закрепить за одной ОСИ, как некоммерческой организации, которая в свою очередь будет привлекать бизнес, что не меняет сути действующих КСК», - отметил Председатель Комитета строительства и ЖКХ Президиума НПП РК «Атамекен» Александр Белович.

Объединения собственников имущества вместо КСК не решает всех проблем, однако рассмотреть международный опыт надо, например, немецкий, где домами управляют профессиональные участники рынка, и прийти к единому мнению, считает заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов.

Отмечено также, что без внимания остаются замечания и предложения в законопроект.

«Мы на постоянной основе встречаемся с разработчиком и даем наши замечания, однако эти предложения остаются вне поля их видения. Основным нашим опасением является то, что на сегодняшний день многоквартирный жилой фонд составляет порядка 78 тысяч многоквартирных жилых домов (МЖД). При этом всем, разработчик предполагает создание в каждом доме отдельного объединения собственников квартир (имущества) полагаясь на принципах императивности, т.е. без какой-либо альтернативы. Предполагаем, что этот период будет очень и очень трудным, множество домов возможно останутся бесхозными», - поясняет представитель ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана» Ержан Исмагелов.

В свою очередь председатель КСК «Чингис» с Караганды Сауле Ахметова тоже подчеркнула, что в законопроекте имеется ряд противоречащих моментов.

«Необходимо оставить выбор за собственником, хотят ОСИ пусть будет, но и КСК должны оставаться. По прозрачности, можно все вывести на онлайн. Мы сами пользуемся услугами биллинговой компании и никогда не работаем с наличными. Форма отчетности требует доработки, слишком сжатая», - отметила Сауле Ахметова.

Талгат Ергалиев, председатель РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», добавил, что необходимо введение личной ответственности жильца.

«По опыту Германии, у них существует декларация, где указывается все собственники, список имущества, доля каждого собственника и четко прописано: продажа данного имущества не возможна до подписания ими данной декларации. В Казахстане есть соглашение о кондоминиуме, в котором надо зафиксировать подобную информацию и требования. Считаю, что функции управления и сервиса нельзя объединять и согласен что необходимо форму отчета доработать и конкретизировать», - поддержал председатель Объединения ИП и ЮЛ «Ассоциация субъектов управления сервиса и энергосервиса в жилищной сфере «Шанырак» Сакен Махамбетов.

Большинство участников придерживалось мнения - не создавать новые организации, а усовершенствовать имеющуюся нормативную базу (методики, типовые формы, инструкции) регламентирующие отношения между собственником, КСК, жилищной инспекцией, застройщиком. Поскольку основные вопросы касаются функционала КСК, размера взыскиваемых взносов, ответственности, отчетности и т.п.

Далее участники обсудили целесообразность регистрации в МЮ РК строительных норм РК, как документов, содержащих обязательные нормы права.

Почему раньше не регистрировались, а сейчас будут?

«В соответствии со старым законом, там была такая норма: не подлежали госрегистрации акты, содержащие технические и технологические нормы. СНиПы попадали под это. На самом же деле название и содержание по факту расходятся, называется СНиПом, но не содержит данных норм. Теперь единственный критерий для необходимости госрегистрации стало наличие нормы права, то есть НПА и все акты, которые содержат нормы права. (…) Поэтому мы их регистрируем не из-за того, что называется СНиПы, а чисто из содержания», - пояснила заместитель директора департамента НПА МЮ РК Майя Нургисаева.

Было единогласно решено направить в уполномоченный орган предложение об отсутствии целесообразности государственной регистрации строительных норм.

В целях реализации Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», одним из пунктов в котором предусмотрена гуманизация административного законодательства, этот вопрос также был обсужден. Отметим, что самый большой размер штрафа по линии строительства предусмотрен в 700 МРП с лишением деятельности навсегда.

«В первый раз по жалобе придут контролирующие органы на один объект, второй раз на другой объект, где один и тот же субъект предпринимательства. И все - максимальный штраф и лишение лицензии навсегда», - привел в качестве примера Александ Белович.

Как сообщила директор Департамента строительства НПП Аспена Досмаганова, гуманизация необходима, нужно переходить на систему предупреждений, привлекать к ответственности не за все нарушения нормативно-технических документов, а только тогда, когда нарушаются прочность, надежность и устойчивость.

«Мы не раз поднимали перед Минюстом вопрос пересмотра положений главы 20 Кодекса об административных правонарушениях. И сегодня, по итогам Комитета, «Атамекен» еще раз направим наши предложения», - сообщил Ельдос Рамазанов.