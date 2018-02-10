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У алматинцев изымут участки для строительства БРТ и пробивки проспекта Абая

10 февраля 2018, 00:46

Выплатами компенсаций за изъятые участки обязали заниматься городское управление земельных отношений.

Принято решение об отчуждении земельных участков у собственников в Алматы для строительства БРТ и пробивки проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие постановления за номерами 1/1-292 и 1/1-290 опубликованы на сайте газеты "Вечерний Алматы".

Согласно тексту первого документа, у владельцев заберут участки, находящиеся в Ауэзовском районе от улицы Желтоксан, по улицам Тимирязева, Жандосова, Сулейменова, Мустафина до улицы Саина.

Второе постановление регулирует принудительное изъятие земель для пробивки проспекта Абая.

Изымут землю у жителей двух районов города – Наурызбайского и Ауэзовского, расположенные по проспекту Абая, от улицы Момышулы до границ города.

Выплатами компенсаций за изъятые участки обязали заниматься городское управление земельных отношений.

Фото: Medium


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