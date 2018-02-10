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В Алматы на холеру обследовали студентов из Индии

10 февраля 2018, 07:12

6322 граждан Индии, которые приехали в город Алматы, все те, которые ежедневно к нам прибывают, на сегодняшний день проходят обязательное медицинское освидетельствование.

В Алматы на холеру срочно обследовали 650 студентов из Индии. Также медики тщательно проверяют всех туристов, приехавших из этой страны, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Жесткий контроль в стране ввели, чтобы не допустить в Казахстане эпидемии. Только в этом году диагноз подтвердился уже у пятерых алматинцев.

Четверо из заболевших уже прошли лечение и выписаны. В больнице остается еще один пациент с наиболее опасной, токсогенной, формой заболевания. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Поступать в больницу казахстанцы начали 31 января: сначала трое друзей, которые ели в Индии сырых устриц. Затем мужчина и женщина, они тоже прибыли из Гоа. В прошлом году в Алматы зарегистрировали 5 случаев холеры, два – у граждан Индии.

«6322 граждан Индии, которые приехали в город Алматы, все те, которые ежедневно к нам прибывают, на сегодняшний день проходят обязательное медицинское освидетельствование. 650 Студентов мы обследовали, которые обучаются на территории Алматы на носительство, а также на наличие данного заболевания. Все они отрицательные», — заявила руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

Фото: darakchi.uz


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