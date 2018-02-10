В суде рассказали, кто помогал ОПГ «Четыре брата» похищать нефть

В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области заслушаны показания ряда свидетелей, которые рассказали о том, кто осуществлял покровительство в транспортировке краденой нефти с месторождений региона, сообщает Zakon.kz.

Из выступления директора Департамента безопасности АО СНПС «Актобемунайгаз» Карибекова стало известно, что подсудимый Рахат Аханов, ранее занимавший должность первого заместителя начальника ДВД по Актюбинской области, неоднократно пытался склонить сотрудников нефтегазового сектора к «преступному содействию».

«Я знаком из зала суда с подсудимым Ахановым с сентября 2015 года. По всем рабочим вопросам с ним контактировал мой заместитель Абай Сактаганов, который в январе 2016 года после визита в ДВД доложил мне, что Аханов попросил помочь его человеку по имени Саясат (Саясат Дусупов - подсудимый прим.) в беспрепятственном допуске на месторождения для вывоза нефти. Через пару дней ко мне пришел Саясат, который представился от имени первого заместителя начальника ДВД по Актюбинской области Аханова и попросил обеспечить доступ его людям на месторождение. Он пытался меня убедить, что никаких проблем не будет и у него все схвачено», - рассказал суду Карибеков.

Следующий свидетель Алмурат Мукашев, обеспечивающий безопасность на месторождении «Кенкияк», был не менее категоричен в своем выступлений.

«Месторождения по периметру не ограждены, их охрану обеспечивают мобильные группы. Саясат сказал, что с охраной и сотрудниками месторождения он договорился, знает больших людей с полиции и просил меня не вмешиваться, никаких проблем не будет. Я ему ответил, что в мои обязанности наоборот входит выявлять факты хищения нефти», - пояснил Мукашев.

Разоблачающие показания были предоставлены свидетелем Аймахановым, который возглавляет ТОО «Asia Sekuriti», - фирме по обеспечению охраны месторождений АО СНПС «Актобемунайгаз»:

«В мае 2016 года мне позвонил Саясат и сказал, что звонит от Аханова, я подумал этот звонок по работе. Вечером мы встретились в бильярдной «Емшан», где в разговоре Саясат попросил меня оказать содействие во врезке на нефтепровод между заводами. За содействие предложил мобильным группам по 50 тыс.тенге, мне лично 300 тыс.тенге. Он сказал, что с сотрудниками полиции у него все схвачено, проблем не будет. Он рассказал всю схему хищения газоконденсата путем врезки и наличии мест по его реализации. О данном разговоре я доложил руководству Департамента безопасности АО СНПС «Актобемунайгаз», а своим работникам сказал, что премирую всех, кто укажет на воров», - сказал Аймазанов.

О причастности криминалитета и сотрудников правоохранительных органов с нефтяным промыслом рассказал заместитель начальника Департамента безопасности АО СНПС «Актобемунайгаз» Абай Сактаганов.

«Когда я пришел в ДВД Рахат Аханов обратился ко мне на повышенных тонах: «почему ты мозги паришь? Почему убегаешь, не помогаешь Саясату? Ничего не решаешь!». Обо всех фактах я доложил руководству».

При этом Абай Сактаганов подробно рассказал о знакомстве с лидером ОПГ Еркином Избасар.

«В ноябре 2016 года при выезде с территории АО СНПС «Актобемунайгаз» меня остановили два парня на автомашинах Тойота Лэнд Крузер 100 и 200, которые попросили подойти к человеку в машине. Я сказал пусть сам подойдет, они сказали, что он инвалид и не может подойти. Когда я подошел собеседник представился Еркином. не узнал меня, нас всегда по телевизору показывают как в зоопарке. Дальше в разговоре он спросил (прим.подсудимый Еркин Избасар) нужна ли мне охрана, я ответил отрицательно. Затем в разговоре он спросил можно ли вывозить газоконденсат и нефть. Я сказал, что такими делами не занимаюсь, хоть и угрожали мне убийством», - пояснил Сактаганов.

Напомним, на предыдущих процессах свидетель Баглан Умбетов подтвердил факт того, что подсудимый Саясат Дусупов неоднократно указывал имя «Раке» либо «Советович» как должностного лица правоохранительного органа, оказывающего покровительство на дорогах при перевозке нефти.

В результате адвокаты стали задавать вопросы Баглану Умбетову касательно записной книжки С.Дусупова, где были указаны все взаиморасчеты по нефти и выплате денежных средств бывшему заместителю начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Аханову Рахату Советовичу на различные суммы.

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