Сотрудничество РК с КНР в области индустриализации и инвестиций обсудили в Пекине

Сегодня в Пекине прошло 14-ое заседание Казахстанско-китайской совместной комиссии по сотрудничеству в области индустриализации и инвестиций, передает МИА «Казинформ».

Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр по инвестициям и развитию РК Арыстан Кабикенов, китайскую - заместитель председателя Государственного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) КНР Нин Цзичжэ (Ning Jizhe).

Стороны обсудили ход реализации программы развития производственных мощностей в Казахстане (51 проект), инициированных Президентом Нурсултаном Назарбаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином в 2015 году. Были также заслушаны доклады представителей Банка развития Китая, Фонда Шелкового пути, состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах по развитию взаимодействия в несырьевых секторах экономики, сферах цифровизации, зеленых и других высоких технологий.

«В настоящее время мы изучаем вопросы дальнейшей состыковки программ развития Китая и Казахстана. В этом плане очень интересно нынешнее Послание Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, которое мы глубоко изучили, и которое открывает большие возможности для взаимодействия двух стран в сферах цифровизации, индустриализации, развития экологически чистых источников энергии и других отраслях», - сказал в интервью Казинформу заместитель директора департамента планирования Банка развития Китая Ху Дуншэн (Hu Dongsheng).

В рамках двухдневного визита в Пекин также запланированы встречи А.Кабыкенова с руководителями таких крупных китайских компаний-инвесторов, как China Power International Holding, China Telecom, Shanghai Electric Corp., YTO Group, COSCO Shipping Lines, NFC, NORINCO International и др.



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