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По предварительным данным, казахстанцев среди погибших в крушении Ан-148 нет

12 февраля 2018, 00:50

Руководитель пресс-службы МИД РК сделал заявление через Фейсбук.

По предварительным данным, среди пассажиров разбившегося в Московской области России самолёта Ан-148 граждан Казахстана не было, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, информирует Zakon.kz.

«Наши дипломаты в России находятся в постоянном контакте с местными службами и продолжают следить за ситуацией Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех трагически погибших в этом авиакрушении», - написал Ануар Жайнаков на своей странице в Фейсбуке.

Напоминаем, что в Подмосковье рухнул пассажирский самолет. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово в 18:21 по времени Астаны, через 7 минут после взлета он неожиданно исчез с экранов радаров. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших в результате катастрофы нет.

Фото: mfa.gov.kz

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