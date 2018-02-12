В Кыргызстане скончался трехлетний ребенок, которого избила мать

Маму ребенка водворили в СИЗО на два месяца.

В Оше скончался избитый матерью трехлетний ребенок. Об этом КирТАГ сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения КР в понедельник.

«Накануне от полученных травм в городе Ош скончался избитый матерью до состояния комы ребенок», - сообщили в ведомстве.

Как пояснили врачи, ребенок скончался 11 февраля в 21:00 из-за нарушения кровообращения головного мозга.

Напомним, 24-летняя уроженка Кара-Кульджинского района избила сына шумовкой и он впал в состояние комы. Мальчику было три года. Когда ребенок потерял сознание, мать отвезла его в больницу и сказала, что он упал с лестницы. В ходе осмотра на его теле выявлено много синяков, гематома на голове. Ребенок находился в коме. Ему диагностировали тяжелый ушиб головного мозга.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР (Хулиганство). Ее водворили в СИЗО на два месяца.

Мунара Боромбаева, Альбина Метерова

Фото: kyrtag.kg