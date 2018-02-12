Поликлинику "заминировал" житель Тараза

Ранее судимый мужчина ночью позвонил с тревожным сообщением в полицию.

В Таразе задержан телефонный лже-террорист, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

7 февраля в 3:36 часов на пульт оператора 102 ЦОУ УВД Тараза поступил звонок с мобильного телефона - неизвестный мужчина сообщил о том, что он заложил килограмм тротила в расположенную в 4 микрорайоне семиэтажную больницу, и взорвет ее, если с ним что-либо случится.

"После получения звонка территория городской поликлиники №2, о которой шла речь, была оцеплена нарядами экипажей "Буран 1,2,5,6 и 21". Немедленно осуществлены выезды взрывотехников со служебно-розыскными собаками, сотрудников Управления по противодействию экстремизму, Местной полицейской службы, Департамента по ЧС, КНБ, бригады скорой медицинской помощи. Эвакуированы два сотрудника медицинского персонала поликлиники и сторож. В ходе осмотра периметра здания и помещения городской поликлиники №2 взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в ДВД.

Принятыми мерами сотрудниками УПЭ ДВД и УВД установлен и задержан 43-летний ранее судимый житель Тараза, который признался в совершении данного преступления.

Задержанный водворен в ИВС Тараза, ведется досудебное расследование по статье по ст. 273 УК РК.

фото: Sputnik Беларусь