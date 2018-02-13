В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие
Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.
Три человека убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия в венесуэльском штате Боливар, передает РИА Новости.
По данным портала Nacional, трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кальяо. Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.
Все погибшие – молодые люди. Раненые доставлены в госпиталь, пока полиции не удалось задержать стрелявшего.
Фото: © AFP 2018 / Federico Parra
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