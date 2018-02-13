В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие

Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.

Три человека убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия в венесуэльском штате Боливар, передает РИА Новости.

По данным портала Nacional, трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кальяо. Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.

Все погибшие – молодые люди. Раненые доставлены в госпиталь, пока полиции не удалось задержать стрелявшего.

Фото: © AFP 2018 / Federico Parra