Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Венесуэле обстреляли карнавальное шествие

13 февраля 2018, 08:12

Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.

Три человека убиты и пять ранены в результате обстрела карнавального шествия в венесуэльском штате Боливар, передает РИА Новости.

По данным портала Nacional, трагедия произошла в муниципалитете Эль-Кальяо. Карнавальная колонна как раз начала движение, когда неизвестный произвел по ней несколько выстрелов.

Все погибшие – молодые люди. Раненые доставлены в госпиталь, пока полиции не удалось задержать стрелявшего.

Фото: © AFP 2018 / Federico Parra


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...