В Атырауской области в двухэтажном доме провалился пол

В районе создана комиссия из специалистов, которой предстоит обследовать дом.

В Курмангазинском районе Атырауской области в одном из двухэтажных домов провалился пол, сообщает МИА «Казинформ».

В аварийном доме села Ганюшкино Атырауской области обвалился пол, сообщили в областном ДЧС.

«Такое ЧП произошло в районном центре Курмангазинского района, селе Ганюшкино. Бетонный пол провалился в двухэтажном жилом доме, построенном в 1970 году. Пол в подвал провалился частично - площадь провала - 7 квадратных метров, при общей площади дома 540 квадратных метров. Всего в доме проживают 70 человек. Никто не пострадал. Этот дом находится в списке аварийного жилья», - сказали в ДЧС региона.

В ДЧС проинформировали, что в районе создана комиссия из специалистов, которой предстоит обследовать дом.

Также в районном акимате рассматривается вопрос о переселении жителей аварийного дома в новый, о сроках строительства которого пока не сообщается.

Фото: Казинформ