В Астане определили список проблемных ЖК, вошедших в программу «Нурлы жер»

В ходе очередного еженедельного аппаратного совещания рассмотрены вопросы проблем долевого участия в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Первый заместить акима города Астаны Сергей Хорошун доложил итоги рассмотрения объектов для участия в программе жилищного строительства «Нурлы Жер».

«В соответствии с графиком, опубликованным ранее, завершилось рассмотрение проблемных объектов для участия в программе жилищного строительства «Нұрлы Жер», - сообщил С. Хорошун.

Он отметил, что всего рассмотрено 39 объектов, в том числе по 12 рекомендовано передать на рассмотрение уполномоченной организации ТОО «Елорда курылыс компаниясы» («Жагалау-3», «Жагалау-4», «Шыгыс», «Пана», «Столичный-2», «Гарант», «Династия», «Есиль ЭК», «Арыстан», «Араби-2», «Территория комфорта-1», «Туран Сыганак»).

По 15 жилым комплексам председателям ЖСК рекомендовано провести общее собрание пайщиков для определения алгоритма завершения строительства объектов и информировать МВК («Хазрет», «Айсанам де люкс», «Садовые кварталы», «Comfort DeLuxe», «Жеты Жол», «Комсомольский», «Самал», ЖСК «Үміт - Береке», ЖК «Прага», жилой комплекс юго-восточнее пос. Коктал (лот 1, 2, 3), «Тамаша уй», «Оберег», «Зере-1», «Зере-2», «Акжол», «Магистральный-3», 3-я очередь).

По 6 жилым комплексам («Рух», «Аниса -2,3», «Коктал», «МЖК Асар», «Абат», «ЖК по 150 лет Абая») ЖСК заключили договоры о совместной деятельности с частными инвесторами и будут завершать строительство без участия программы «Нурлы Жер».

«По оставшимся 6 объектам («Фьючи хом», «Жастар-4», «Алтын Булак», «Акерке-2», «Мунар-2», «Кургальджинский квартал») вопрос по достройке в рамках программы будет рассмотрен после передачи объекта в ЖСК», - сказал С. Хорошун.