Полицейских в Астану будут набирать на ярмарке

16 февраля состоится ярмарка вакансий для органов внутренних дел.

В Центре занятости населения акимата города Астаны 16 февраля с 10:00 до 13:00 состоится ярмарка вакансий для органов внутренних дел, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На данной ярмарке вакансий будет представлено более 200 вакантных мест, таких как инспектор службы Полка дорожно-патрульной полиций МПС, полицейский взвода конвойной службы, полицейский-водитель, младший инспектор-кинолог, оператор АБД дежурной части, оператор 102 Центра оперативного управления и другие.

Фото с сайта bnews.kz