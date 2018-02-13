Переговоры по Сирии в Астане перенесли на март

Перенос сроков переговоров связан с проведением встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции в марте 2018 года.

Очередной раунд переговоров в Астане решено проводить после встречи глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации, Ирана и Турции. Об этом сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы получили от российских коллег информацию, что страны-гаранты астанинского процесса, а именно РФ, Турция и Иран намерены собрать встречу министров иностранных дел этих стран в рамках астанинского процесса. И возможное место проведения - это Астана. Сроки и конкретная повестка дня в настоящий момент уточняются. В связи с этим очередной раунд самого астанинского процесса намечено провести после упомянутой встречи министров иностранных дел», - сказал К. Абдрахманов.

Как он добавил, для того, чтобы созвать совещание глав внешнеполитических ведомств трех таких стран как РФ, Иран и Турция требуются определенные усилия, у всех достаточно напряженный график.

«Особенно в свете тех событий, которые разворачиваются также и на Ближнем Востоке, поэтому речь, скорее всего, идет о марте», - пояснил глава МИД РК.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча в рамках астанинского процесса по урегулированию конфликта в Сирии состоится в 20 числах февраля.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: EADaily