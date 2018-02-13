При крушении Ан-148 в Подмосковье погиб уроженец ЮКО

В самолете, разбившемся под Москвой, погиб уроженец ЮКО. Сергей Панченко родился и вырос в селе Белые Воды Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Сергей Панченко возглавлял Агентство развития Норильска — северного города Российской Федерации, был депутатом Норильского городского совета.

Сергей Панченко родился 28 марта 1973 года в селе Белые-Воды Чимкентской области. В 1996 году окончил полиграфический факультет Омского государственного технического университет по специальности «Инженер-технолог». В 2009 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (город Москва) по специальностям «Общий и стратегический менеджмент» с присвоением степени МВА и «Стратегический менеджмент» с присвоением степени DBA.

Трудовую деятельность начал в Норильске 1996 году механиком типографии Норильского комбината, затем инженером-механиком, главным инженером типографии и редакционно-издательского комплекса. C 2007 года работал в медиакомпании «Северный город» заместителем директора, с 2008 по 2017 год – генеральным директором ООО «Медиакомпания «Северный город». С 2017 года возглавляет Автономную некоммерческую организацию «Агентство развития Норильска».

Член общественного совета при Отделе МВД России по городу Норильску, эксперт фонда Президентских грантов, эксперт благотворительной программы ПАО «ГМК «Норильский никель» «Мир новых возможностей».

У Сергея остались жена и двое детей.

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение после вылета из Домодедово. Упавший самолет нашли с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья.

Согласно сообщению Росавиации, связь с самолетом пропала спустя несколько минут после взлета, метка воздушного судна исчезла с локаторов. СК возбудил уголовное дело по статье о «Нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц». Прокуратура начала проверку.

На борту упавшего в Подмосковье Ан-148 «Саратовских авиалиний», направлявшегося рейсом «Домодедово-Орск», находился 71 человек, включая членов экипажа. В авиакатастрофе погибли все.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: otyrar.kz