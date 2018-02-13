Механизмы дальнейшей реализации программы Нұрлы жер пересмотрят в этом году

Механизмы дальнейшей реализации программы Нұрлы жер пересмотрят в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

«В этом году мы пересмотрим механизмы дальнейшей реализации программы Нұрлы жер.

В рамках реализации поручений, данных Главой государства в Послании 2018 года мы начали работу по совершенствованию госнормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства в части применения новых методов строительства, современных материалов, принципиально иных подходов в проектировании зданий и планировании городской застройки; повышения требований к качеству экологичности и энергоэффективности зданий», - сказал он на заседании правительства.

По его словам, также в целях обеспечения доступности жилья прорабатываются вопросы по удешевлению строительства и ипотечного кредитования, с доведением показателя обеспеченности жильем на одного жителя к 2030 году до 30 квадратных метров.

«Коммерческими банками в текущем году будет выдано субсидированных кредитов застройщикам на 125 млрд тенге и ипотеки на 105 млрд тенге. Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 350 млрд тенге и доли вкладчиков Жилстройсбербанка к экономическому активному населению до 12%.

Благодаря принятым мерам в 2018 году ожидаем ввод 11,2 млн кв. метров жилья», - заключил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова