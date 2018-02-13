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В Астане установят больше теплых остановок

13 февраля 2018, 14:45

Со стороны населения продолжает оставаться много вопросов касательно работы общественного транспорта.

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы отопительного сезона, уборки улиц и правопорядка в городе, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

Асет Исекешев, обращаясь к акимам районов города по вопросам автобусных остановок, отметил, что необходимо совместно с управлениями образования, здравоохранения и социальной защиты согласовать планы мест установок теплых остановок.

Прежде всего, чтобы их расположение было удобно в первую очередь для людей с ограниченными возможностями, а также для детей, то есть вблизи школ, больниц и других социальных объектов. В этом году необходимо их установить во всех необходимых местах до наступления осенне-зимнего периода.

В этой связи аким поручил первому заместителю акима города Астаны Сергею Хорошуну в недельный срок утвердить план и перечень остановок и приступить к реализации проекта.

О работе общественного транспорта города рассказал председатель Правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

Асет Исекешев отметил, что со стороны населения продолжает оставаться много вопросов касательно работы общественного транспорта. В связи с этим необходимо активизировать работу по привлечению профессиональных водителей, обеспечить профессиональную подготовку, а также своевременный выход автобусов на линию, чтобы не создавать неудобства для населения. О проделываемой работе в этом направлении аким поручил докладывать еженедельно.

Фото: motor.kz


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