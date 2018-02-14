Вопросы для ЕНТ-2018 наполовину обновили

В базе теперь 120 тысяч вопросов, и в основном они потребуют не «зубрежки», а глубоких знаний предмета.

Об этом рассказал директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

В базе теперь 120 тысяч вопросов, и в основном они потребуют не «зубрежки», а глубоких знаний предмета. Похожие вопросы уже включены в пробное онлайн-тестирование, однако задания не будут повторяться на ЕНТ. Также с этого года выпускник, пропустивший экзамен по уважительной причине, получит право сдать тестирование в другом пункте в своем городе на следующий день.

- Если в прошлом году у нас было 80 тысяч заданий, то в этом году их 120 тысяч. Из них около 11% направлены на выявление функциональной грамотности, около 37% - тестовые задания с одним или несколькими правильными ответами. Такие вопросы дают возможность глубже понимать свой предмет, и препятствуют заучиванию, чтобы человек умел мыслить, - говорит директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов.

ЕНТ-2018 формат не меняет: по-прежнему будет включать пять предметов: три обязательных и два по выбору, подчеркнул Рамазан Алимкулов.

А вот зарплата педагогов в этом году подлежит изменению. Перед расширенным заседанием коллегии Министерства образования и науки вице-министр ведомства Бибигуль Асылова рассказала, что 30 процентов надбавки к должностному окладу педагоги получат уже в марте. Так, после прохождения Национального квалификационного теста зарплата учителя в городе составит 140 тысяч тенге, в сельских школах - 160 тысяч тенге.

Педагоги смогут получать еще и премии, если казахстанские школы перейдут на подушевое финансирование - уточнил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

- Если частная школа строится, то мы выплачиваем подушевой норматив основанный на средних затратах по этому городу. То есть берутся средние зарплаты по городу, туда добавляются затраты которые не были учтены - на канцелярские принадлежности, коммунальные услуги, премиальные учителям и другие и выплачивают частным школам. На каждого ребенка. На самом деле выплачивается сумма больше, чем средняя, - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Фото: v-2018-godu.su