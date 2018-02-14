Началось расследование по факту гибели ученика в Шымкенте

В дачном массиве Кайнар булак, недалеко от города, ученик 11 класса покончил жизнь самоубийством.

В Шымкенте начаты следственные действия в связи с суицидом ученика 11 класса, сообщает МИА "Казинформ".

«10 февраля в Каратауский районный отдел полиции поступило сообщение о самоубийстве подростка. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что несовершеннолетний ученик 11 класса повесился в своем доме. По факту назначены судебно-медицинские экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении ДВД ЮКО.

Напомним, в прошлую субботу в дачном массиве Кайнар булак, недалеко от города, ученик 11 класса покончил жизнь самоубийством. Тело 16-летнего Ерсултана Ахметова обнаружила его мама во дворе дома. Сейчас родственники покойного обвиняют в смерти его друзей. Потому что за день до смерти, подросток говорил родным о действиях со стороны других ребят в школе. Известно, что в его кармане нашли предсмертную записку.

Фото: Казинформ