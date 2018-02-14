Казахстан неожиданно оказался на седьмом месте в индексе счастливых стран

В ноябре-декабре 2017 года Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup провела ежегодный опрос "Конец года" среди людей из разных стран, который посвящен итогам уходящего года, передает РИА Новости.

В рамках проекта было опрошено почти 54 тысячи человек в 55 странах мира. В частности, людям задавался вопрос о личном счастье.

"Отвечая на вопрос "Насколько счастливым или несчастным человеком вы себя ощущаете в связи с событиями в вашей личной жизни?" более половины респондентов (59%) во всем мире ответили, что чувствуют себя счастливыми. Несчастным себя назвал каждый десятый опрошенный (11%)", — говорится в исследовании.

Чуть больше четверти участников опроса (28%) сказали, что не ощущают себя ни счастливыми, ни несчастными. В результате мировой индекс счастья — он вычисляется как разница между положительными и отрицательными ответами — составил 48 процентных пунктов.

По сравнению с 2016 годом, отмечает Gallup, оценки прошлого года оказались менее позитивными.

"Тогда более двух третей (68%) землян называли себя счастливыми, а несчастных насчитывалось 9%. То есть индекс счастья в 2016 году равнялся 59 процентным пунктам", — указывается в релизе.

По итогам опроса был также составлен список самых счастливых и самых несчастливых стран мира.

Верхнюю строчку в рейтинге наиболее счастливых государств занимает Фиджи с индексом счастья в 92 процентных пункта, за этой республикой — Колумбия (87 процентных пунктов), на третьем месте — Филиппины (84 процентных пункта).

"Здесь также традиционно присутствуют азиатские страны (Вьетнам, Папуа Новая Гвинея, Индонезия, Индия) и латиноамериканские (Мексика, Аргентина, Эквадор, Перу). Неожиданно, что среди наиболее счастливых стран мира на седьмом месте оказался Казахстан с индексом счастья 74 процентных пункта и на 11 месте — Нидерланды показателем в 64 процентных пункта", — добавляет Gallup.

Среди стран, жители которых чувствуют себя хуже всего, первые места заняли Иран (индекс счастья здесь — 5 процентных пунктов) и Ирак (7 процентных пунктов). В исследовании указывается, что Иран ухудшил свои позиции по сравнению с 2016 годом.

"Тройку аутсайдеров в вопросе счастья с ними разделила Украина (8 процентных пунктов – ред.). Греция и Гонконг тоже уже не первых год демонстрируют низкий уровень счастья своих граждан, при этом ситуация в Гонконге продолжает ухудшаться. Удивительно, что в стан наиболее несчастливых стран попала Бразилия, где еще год назад ситуация с личным счастьем обстояла в два раза лучше", — говорится в релизе.

Вице-президент Gallup International отметил, что анализ мирового индекса счастья указывает на отсутствие его прямой зависимости от дохода и общего благосостояния – это больше ощущения развития и справедливости.

"Поэтому мы наблюдаем, что наиболее счастливые люди живут, в том числе, и в небогатых странах, где валовый внутренний доход на душу населения не превышает десяти тысяч долларов. И наоборот, среди аутсайдеров рейтинга, стран, испытывающих реальные потрясения, есть вполне материально благополучные, где население испытывает стойкую социальную депрессию", — добавил Милехин.

Индекс счастья в России по итогам 2017 года составил 50 процентных пунктов, впервые за многие годы превысив общемировой уровень.

Фото с сайта golos.io