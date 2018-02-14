Реку Каргалинка в Алматы загрязняет спортивный комплекс, расположенный по соседству. С таким заявлением к экологам обратились местные жители. Говорят, канализационные трубы выведены напрямую к воде. А в Ауэзовском районе люди пожаловались на строителей метро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Алматы.

Постоянная слякоть вместо асфальта на улице Карагандинской изрядно надоела жителям микрорайона Достык. Они с жалобой обратились в отдел охраны окружающей среды и экологии Ауэзовского района. Оказалось, что всю грязь на дорогу вывозят грузовые машины, которые выезжают из территории строительной площадки.

«Вся жижа в нашу сторону к нам идет. Должны были облагородить здесь, асфальт хотя бы сделать, эстакаду поставить, чтобы помыть машину и потом выезжать на проезжую часть. Они ничего этого не делают», - сказал Ахмеджан Шыриндинов.

«Слякоть, они иногда пролетают и все по забору разбрызгивается. У нас там арычки были для водоотвода, они все это жижей забили. Сейчас вон машину невозможно поставить возле забора, она вся забрызгивается», - отметил Махмуд Данахунулы.

Попасть на территорию станции метро «Достық» практически невозможно. Охрана не впустила даже законных представителей власти. После часа ожиданий полицейский вновь постучался в жестяные ворота. Так и не дождавшись ответственных за организацию работы во время строительства, инспекторы отправились на территорию одного из спорткомплексов. Где, согласно жалобе, поступившей местным экологам, нечистотами загрязняется водоохранная зона.

Грязная канализационная вода, которая идет из трубы спорткомплекса Медина пробила себе дорогу к реке Каргалинка. И, сквозь бетонное укрепление берега сочится прямо в русло. Обходя территорию, полицейский убедился, что труба с нечистотами выведена из уборной двух спортивных залов комплекса. Несмотря на очевидный факт, руководство спорткомплекса категорически отрицает нарушение. По словам управляющего директора, в произошедшем виноваты минувшие морозы.

«Прорвало канализацию, все перемерзло, вода застыла там и мы сейчас принимаем меры. Сейчас вызвали мусорщиков, чтобы почистить», - сказал управляющий директор СК «МЕДИНА» Мурат Сарманбаев.

Как выяснилось, это не единственное нарушение правил благоустройства администрацией оздоровительного центра. Помимо фекалий, в русло реки они выбрасывают золу, а прочий мусор не утруждаются вывозить и оставляют прямо на территории. Это несмотря на то, что в минувшую субботу экологи при комиссионном выезде уже предупреждали руководство комплекса и просили убрать территорию и устранить нарушения. Однако воз и ныне там, говорят инспекторы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы этого ничего не было. Потому что, слив канализационных вод в речку это совсем уже, это экологическая катастрофа, можно сказать. Вот, представьте, если все у нас вдоль речки начнут скидывать в воду, что у нас будет с водой?»- задалась вопросом руководитель отдела охраны окружающей среды и экологии Ауэзовского района г. Алматы Галия Тулегенова.

Руководство спорткомплекса пообещало навести порядок на территории в ближайшие дни. Но, в этот раз обещания не помогли избежать наказания, начальник природоохранной полиции выписал управляющему штраф в размере 48 тысяч тенге. По словам экологов, с начала года стражи порядка оштрафовали нарушителей района на 2 миллиона 600 тысяч тенге.