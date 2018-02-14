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В Узбекистане предпринимателя избили и заживо сожгли

14 февраля 2018, 10:35

Чтобы скрыть следы преступления облили мужчину бензином и сожгли его.

4 февраля житель Багдадского района Ферганской области обратился в УВД и сообщил, что его 40-летний сын, частный предприниматель не вернулся из чайханы, куда накануне пошел с друзьями, сообщается портал "Новости Узбекистана".

В результате расследования стало известно, что 3 февраля в 11.00 часов к чайхане “Бустон маззали таомлари” подъехали пятеро мужчин и позвали на улицу Р. Мамадалиева, который там находился с друзьями.

Молодые люди - Рахимов У. (1987 г.р.), Миролимов Ш. (1993 г.р.), Гуломкодиров С. (1981 г.р.), Тургунов Ж. (1994 г.р.) и Хасанов Д. (1987 г.р.) - посадили предпринимателя в автомобиль марки “Ласетти” и отвезли на территорию фермерского хозяйства “Мирзаобод тутзори”, где его жестоко избили. Чтобы скрыть следы преступления облили бесчувственного мужчину бензином и сожгли его.

Как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ, все пятеро на данный момент задержаны по подозрению в убийстве. Ведется следствие.

Фото: nuz.uz


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