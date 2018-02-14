Депутаты обеспокоены ситуацией с лифтовым хозяйством в стране

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении поправок по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности в первом чтении депутаты подняли вопрос промышленной безопасности, в том числе в сфере лифтового хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

«В лифтовом хозяйстве вообще возникла парадоксальная ситуация. Я приведу пример - только в Астане в прошлом году было 4 случая срыва лифтов. В целом по стране в других городах происходят такие случаи. Но, к счастью, обошлось без жертв. До 2012 года в Астане было всего 5 компаний, которые имеют компетенцию, которые имеют специалистов, квалификацию в сфере технического надзора за лифтовым оборудованием», - обратился к разработчикам поправок депутат Мейрам Пшембаев.

По его словам, сегодня в Астане зарегистрировано 69 компаний и «зачастую в некоторых компаниях штат состоит из директора и одного некомпетентного специалиста, который не имеет даже образования в этом вопросе».

«В погоне за рейтингом «Doing Business» мы слишком увлеклись вопросами дерегулирования бизнеса, на мой взгляд», - считает он.

В ответ на это министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов заверил мажилисменов, что по промбезопасности «никакие инструменты профилактического контроля, выборочного контроля не применяются».

«Касательно лифтов, проектирования и строительства зданий и так далее - вопросы промышленной безопасности, они отнесены к высокой степени риска. Поэтому они в 141 статье отдельно в 7 сферах проименованы, где никакие инструменты профилактического контроля, выборочного контроля не применяются. Здесь применяется полноценный госконтроль и надзор. То есть плановые проверки. Планово раз в год, раз в полгода выходят проверяющие органы и осуществляют проверку. Промышленная безопасность, санэпидбезопасность, взрывчатые вещества, атомные - это 7 сфер, они находят в этой первой наиболее важной группе. Там вся полнота госконтроля и надзора сохраняется», - пояснил глава ведомства.

«Касательно лицензионно-разрешительной системы, то есть допуски к профессии, этот вопрос требует, действительно, регулярного анализа, насколько это повлияло на развитие бизнеса, насколько это повлияло на состояние общей безопасности. Здесь мы можем посмотреть с ответственными госорганами, что в этой ситуации происходит. Но хотел бы подчеркнуть, промышленная безопасность находится в первой группе и по ней никакие послабления не происходят. Этим законом ничего не вносится. Плановые проверки регулярно по всей строгости будут проводиться», - уточнил министр.

По мнению спикера Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, вопросы промбезопасности достаточно «серьезные».

«Серьезный вопрос. Вы эту статью сказали. Я ее открыл прямо - по промбезопасности. У нас, сейчас депутат Пшембаев сказал, до 2012 года были исключены все нормы лицензирования деятельности, которыми предъявляются особые требования по промышленной безопасности. Мы пошли на это осознанно. Тоже с аргументацией, которую здесь рассматривали. Один из примеров сейчас депутат Пшембаев привел по лифтовому хозяйству, который затрагивает жизнь граждан. В целом по стране в этой области не совсем спокойно. Нам нужно посмотреть с коллегами из правительства необходимость возврата лицензирования. Причем вопрос связан с промышленной безопасностью, с безопасностью наших граждан. Это касается, в первую очередь, объектов энергетики, вопросов нефтегазового и особенно горнодобывающего сектора. Мы с вами понимаем, о чем идет речь», - сказал Н. Нигматулин.

Как он добавил, требуется в будущем рассмотреть вопрос возврата лицензирования деятельности в сфере промбезопасности в других законодательных актах.

«Значит, наверное, в рамках этого законопроекта, может быть, не решим, может быть, надо будет посмотреть еще какие-то изменения и дополнения в другие законодательные акты, но это нужно сделать, потому что никакие позиции, никаких рейтингов ничего не стоят, если страдает безопасность государства, если страдает безопасность наших граждан. Вот с этим подходом мы должны подойти. Если посмотреть по сути, где у нас промышленная опасность, где нам надо промышленную безопасность обеспечивать, они - позиции эти, исключены еще в 2012 году. Надо посмотреть», - заключил Н. Нигматулин.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта 1obl.ru