Пассажир цементовоза погиб в жутком ДТП на Капчагайской трассе

На Капчагайской трассе произошло ДТП с участием цементовоза и грузовика, оба марки Mercedes-Benz Actros, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительным данным, авария произошла на 34-м км трассы в начале 11 утра.

Грузовик с прицепом, в котором был песок, остановился у обочины из-за сильного гололеда, включив аварийный сигнал. Ходивший позади грузовика водитель увидел, что на него на тормозах несется цементовоз. Мужчина прыгнул в сторону, перескочив через отбойник. И через мгновение раздался грохот от мощного удара - цементовоз врезался в грузовик.

В результате сильного столкновения кабину цементовоза искорежило до неузнаваемости и оторвало. Пассажир скончался на месте, водителя в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали.

На месте работали сотрудники полиции.

Проезжавшие мимо водители отметили, что на трассе с утра держался гололед, и только после этой аварии приехали дорожные службы и посыпали дорогу.