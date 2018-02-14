В Атырау появится парк с колесом обозрения высотой более 50 метров

Как отметил аким города строительство парка будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей

Об этом сообщил аким города Серик Шапкенов на отчетной встрече перед населением, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как рассказал аким Атырау Серик Шапкенов, в данное время разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация парка на «банановом берегу» реки Урал, близ Атырауского государственного университета.

Площадь парка – 6,5 гектаров, на территории парка будут посажены зеленые насаждения общей площадью 3,1 гектара. Территория парка будет засажена туей, сиренью и можжевельником.

На территории парка будут расположены колесо обозрения высотой 55 метров, карусели, детские игровые площадки, мини футбольное поле, площадка для streetworkout, скейт бординга, пешеходный фонтан длиной около 300 метров, пешеходные и велодорожки.

- Необходимость строительства подобного парка созрела уже давно, - объяснил Серик Шапкенов. – По поручению руководства области мы собирали предложения горожан, учли все их пожелания и взяли в работу самый оптимальный вариант.

Как отметил аким города строительство парка будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей