Нигматулин раскритиковал поправки о частном жилье

Председателю мажилиса не понравились поправки, предусматривающие освобождение от госконтроля строительства частного жилья и перекладывание ответственности на собственника.

Планируемые в Казахстане поправки по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности вызвали критику со стороны депутатов.

В среду депутаты мажилиса парламента одобрили проект поправок в первом чтении. Обсуждая законопроект, вице-министр по инвестициям и развитию Тимур Токтабаев рассказал, что сейчас в Казахстане в пяти регионах действует усложненная форма ввода жилья в эксплуатацию. Такие требования действуют для регионов со сложными геологическими и сейсмическими условиями.

"Нужно разрабатывать и проектно-сметную документацию, и экспертизу, и уведомление о начале производства, и договор строительного подряда, и авторский технический надзор. Хотя в других регионах этого ничего не нужно делать. Это стало препятствием для простых граждан, потому что они не могут узаконить свое жилье, бесконечные переписки и так далее", — сказал Токтабаев.

В этой связи предлагается снять в данных пяти регионах этот контроль, который уже не осуществляется в других областях страны.

"Собственник сам вводит, сам строит, на свое усмотрение привлекает подрядные организации и так далее. Просто государство в этот процесс не вмешивается. Самое главное, что ответственность ложится на самого собственника жилья", — отметил вице-министр.

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, в свою очередь, заметил, что контрольные функции снимаются законопроектом при строительстве индивидуального частного жилья.

"В том числе, в регионах, где сейсмоустойчивость под большим вопросом. Я не могу понять. Государственное жилье мы строим, там находятся наши граждане, мы заботимся об их безопасности. А в частном жилье не наши граждане будут жить?", — задался вопросом Нигматулин.

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин ответил, что проблема с контролем сейчас действительно существует.

"На сегодняшний день в МВД вообще исключена функция для рассмотрения проектов, это касается не только индивидуального жилищного строительства, но и многоэтажных домов. Мы на стадии проектирования, приемки сегодня не участвуем. Сейчас мы мониторим ситуацию, пока крупных ЧС на введенных в последнее время бесконтрольных объектах не было. Но есть риски, что действительно бизнес не несет ответственности за качество строительства", — сказал Ильин.

Нигматулин отметил, что под частное индивидульное жилье подходит и девятиэтажный дом, который таким образом выходит из-под контроля.

"Что мы получаем в сухом остатке? Завтра, когда они будут складываться, как карточные дома, что будем говорить? "Мы сняли контрольную функцию, потому что гнались за рейтингом"? Господин Токтабаев, вам нужно до второго чтения еще поработать. Внимательно посмотрите, чтобы мы в погоне за всеми показателями не потеряли минимальный контроль, который сегодня существует при строительстве индивидуального жилья, в особенности в сейсмоопасных регионах", — сказал Нигматулин.

По информации министра национальной экономики Тимура Сулейменова, речь идет о Жамбылской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также об Алматы.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото novosti.dn.ua