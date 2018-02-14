Казахстанцев освободили от предоставления справок в госорганы

Сервис «Услуги без справок» запущен на портале электронного правительства по поручению заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева, сообщает Zakon.kz.

Теперь казахстанцам больше не нужно предоставлять в госорганы адресные справки, справки о зарегистрированных правах на недвижимость и об отсутствии/наличии недвижимости в бумажном формате. Необходимые сведения государственные органы будут запрашивать самостоятельно через портал электронного правительства.

Новый пилотный проект позволяет получать три вида информационных справок по согласию услугополучателя через SMS-сообщение третьим лицам.

«За период с 25 января по 5 февраля этого года через ЦОНы было выдано более 312 тысяч электронных справок. Согласно оперативному опросу – 45% из них граждане получили для предоставления в коммунальные службы или образовательные учреждения», - рассказал Аблайхан Оспанов, председатель госкорпорации «Правительство для граждан».

Для пользования сервисом нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Механизм работы прост: заинтересованное лицо авторизуется на портале электронного правительства, где выбирает раздел «Сервис получения справок третьими лицами» и заполняет в поле «ИИН» данные человека, на которого запрашивает сведения. Если гражданин зарегистрирован в базе мобильных граждан, то заинтересованное лицо выбирает вид справки и подписывает запрос своим ЭЦП. После этого порталом гражданину автоматически направляется SMS-сообщение с просьбой принять решение: разрешить получение сведений или отказать в их получении. К слову, согласиться или отказаться от предоставления сведений нужно в течении двух часов.

Механизм «Paper free» позволит сократить бумажный оборот на 24 млн справок в год, исключит необходимость похода за ними, сократит нагрузку на операционные залы ЦОНов и сделает еще один шаг в реализации программы «Цифровой Казахстан».

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