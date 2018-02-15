В ЮКО семилетнего ребенка ударило током

В Южно-Казахстанской области 7-летний мальчик получил удар током. Ребенок, получивший 35 процентов ожога тела, из отдаленного района санавиацией доставлен в Шымкент, передает МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в Сарыагашском районе в поселке Кызыласкер. Асылбек зашел внутрь незагороженного трансформатора. Мальчика ударило высоковольтным током. Одежда на нем сгорела, лицо и шея обгорели. Руки и ноги обездвижены из-за ожогов. Родственники сначала повезли ребенка в районную больницу, в реанимационное отделение. Оттуда его доставили в областную детскую больницу. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.

«Ребенок получил ожоги 3-4 степени. На левой руке нужно будет провести операцию, так как рука обездвижена», - сказал заместитель главного врача Болат Нускабаев.

Асылбек - единственный ребенок в семье, он может остаться инвалидом. Родители говорят о том, что трансформатор работал и не был огорожен на протяжении нескольких лет. Они написали заявление в полицию, чтобы найти хозяина трансформатора и подать на него в суд.

Фото: 24kz